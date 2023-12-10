Джабраилов про отсутствие трофеев у «Десятки»: «Ди Каприо не получал Оскар много лет. Это спорт. Надеемся победы впереди»

Игорь Джабраилов высказался про отсутствие трофеев за три сезона у «Десятки».

– Почему нет на важных матчах в сборной и на Чисто Кубке?

– Вы считаете, это важный матч? Мы знаем его возможности. Человек отдыхает. Турнир появился позже. Спокойно к этом отношусь, пусть отдохнет, с новыми силами вернется и будет играть

Я не считаю, что матч сборной был важным. Конечно, это прикольно, важно, но не настолько, чтобы переживать из-за пропуска.

– «Десятка» уже три сезона в медиафутболе, но нет трофеев. Почему?

– Так бывает. Ди Каприо не получал Оскар много лет. Это спорт. Кто-то проигрывает, кто-то – побеждает. Пока мы не побеждаем. Надеемся победы впереди, хотя бы сегодня, – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту .ru Екатерине Бурделовой.