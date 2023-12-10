Джабраилов про отсутствие трофеев у «Десятки»: «Ди Каприо не получал Оскар много лет. Это спорт. Надеемся победы впереди»

Теги Sports.ru ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Игорь Джабраилов Чисто Кубок Медиафутбол

Игорь Джабраилов высказался про отсутствие трофеев за три сезона у «Десятки».

– Почему нет Кутуза на важных матчах в сборной и на Чисто Кубке?

– Вы считаете, это важный матч? Мы знаем его возможности. Человек отдыхает. Турнир появился позже. Спокойно к этом отношусь, пусть отдохнет, с новыми силами вернется и будет играть

Я не считаю, что матч сборной был важным. Конечно, это прикольно, важно, но не настолько, чтобы переживать из-за пропуска.

– «Десятка» уже три сезона в медиафутболе, но нет трофеев. Почему?

– Так бывает. Ди Каприо не получал Оскар много лет. Это спорт. Кто-то проигрывает, кто-то – побеждает. Пока мы не побеждаем. Надеемся победы впереди, хотя бы сегодня, – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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