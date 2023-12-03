Джабраилов: «Имея аудиторию Азамата и Дороха, у «10» не тысячи людей на матчах»

Директор ФК «10» Игорь Джабраилов высказался о болельщиках клуба.

«Как бы мы ни развивали ФК «10», у нас не тысячи болельщиков. Их приезжает 100-200 человек в лучшем случае. Это наши ребята, они преданные, это фан-клуб.

Имея аудиторию , , мою, плюс аудиторию ФК «10», мы сильно стараемся и пушим, это все равно не тысячи людей на матчах.

Если бы мы дошли до финала, наверное, пришло бы больше людей, потому что это был бы какой-то крутой стадион, а не Одинцово», – сказал Джабраилов.