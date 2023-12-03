Джабраилов: «Имея аудиторию Азамата и Дороха, у «10» не тысячи людей на матчах»

Теги болельщики Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Игорь Джабраилов Медиафутбол

Директор ФК «10» Игорь Джабраилов высказался о болельщиках клуба.

«Как бы мы ни развивали ФК «10», у нас не тысячи болельщиков. Их приезжает 100-200 человек в лучшем случае. Это наши ребята, они преданные, это фан-клуб.

Имея аудиторию Азамата, Дороха, мою, плюс аудиторию ФК «10», мы сильно стараемся и пушим, это все равно не тысячи людей на матчах.

Если бы мы дошли до финала, наверное, пришло бы больше людей, потому что это был бы какой-то крутой стадион, а не Одинцово», – сказал Джабраилов.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий