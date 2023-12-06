Кутуз пропустит «Чисто Кубок» из-за отпуска. Он улетел в Таиланд

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Чисто Питер Медиафутбол

Кутуз пропустил «Чисто Кубок» из-за отпуска.

«Руководством ФК «10» в середине ноября было объявлено о том, что у команды отпуск с 3 декабря. Сразу же мы с женой взяли путевки в Таиланд...

Обменять или перенести было уже нельзя. Для меня всегда в большую радость принимать участие в различных медиа движениях, но этот турнир буду смотреть по телевизору», – написал форвард ФК «10».

Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене»

Состав участников: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и «10»

Начало турнира – 12:30 (мск). Также к 18:00 на арене выступит Obladaet.

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