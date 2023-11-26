Кутуз не поедет на матч со сборной ФНЛ: «В Москве будут дела. Отменить их или перенести не получилось»

Теги Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Кутуз не сыграет за сборную Winline Медиалиги в матче со сборной ФНЛ.

«Со сборной МФЛ в Дагестан я не лечу. К большому сожалению, в момент проведения игры – в Москве у меня будут дела, которые отменить или перенести у меня не получилось.

Лично я ни на кого не обижался, хотел сыграть и проверить себя против очень сильной команды, но увы! Сборной желаю хорошей поездки и удовольствия от игры», – написал нападающий ФК «10».

Ранее от вызова в сборную МФЛ отказались игроки «Амкала».

Напомним, матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ состоится 1 декабря. Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».

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