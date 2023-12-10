ФК «10» обыграл «Чисто Питер» и вышел в финал Чисто Кубка
ФК «10» – первый финалист BetBoom Чисто Кубка.
«Чисто Питер» сыграет в матче за 3-е место.
BetBoom Чисто Кубок, полуфинал
10 декабря, воскресенье
«Чисто Питер» – ФК «10» – 0:1
«Чисто Питер» (стартовые составы): Бартез, Леба, Смирнов, Малах, Соло, Дровосек, Тимощук, Батов, Сигнев, Каба, Медведев.
ФК «10» (стартовые составы): Паук, Тен, Чичерин, Ива, Гусев, Вульф, Белый, Киреев, Шера, Шиша, Шакир.
Гол: Гусев.
Матч прошел в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».