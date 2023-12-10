ФК «10» обыграл «Чисто Питер» и вышел в финал Чисто Кубка

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ФК «10» – первый финалист BetBoom Чисто Кубка.

«Чисто Питер» сыграет в матче за 3-е место.

BetBoom Чисто Кубок, полуфинал

10 декабря, воскресенье

«Чисто Питер» – ФК «10» – 0:1

«Чисто Питер» (стартовые составы): Бартез, Леба, Смирнов, Малах, Соло, Дровосек, Тимощук, Батов, Сигнев, Каба, Медведев.

ФК «10» (стартовые составы): Паук, Тен, Чичерин, Ива, Гусев, Вульф, Белый, Киреев, Шера, Шиша, Шакир.

Гол: Гусев.

Матч прошел в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене».

1 комментарий
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Чисто кубок 😅 ну и кринж
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