«Либо у них нет яиц, либо они всю жизнь хотят играть в Медиалиге». Маврин осудил игроков, не приехавших в сборную Winline МФЛ

Теги Первая лига Амкал 2Drots Winline Медиалига Василий Маврин Сборная Медиалиги ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Маврин высказался о решении некоторых игроков не приезжать в сборную МФЛ.

«Все хотят поиграть за сборную Медиалиги. И вопрос здесь не только в бабках. Я слышал разговоры, мол, что «дротов» уже и так в Кубке показывали на федеральном ТВ.

Но здесь у нас сборная, и это слово притягивает людей, которые не болеют за отдельный клуб. В этом вся прелесть – в вывеске «сборная».

Те, кто не поехал по какой-то причине в сборную, – либо они всю жизнь хотят играть в Медиалиге, либо у них не хватило яиц, чтобы принять волевое решение и сказать, что я должен воспользоваться этим шансом и заявить о себе», – сказал полузащитник «Титана».

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