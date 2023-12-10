Кокорин не ожидал увидеть Тимощука в Медиалиге: «Написал ему: «Вы 2Drots проиграли 0:3». А человек ЛЧ выигрывал»

Александр Кокорин оценил свои шансы однажды сыграть в Winline Медиалиге.

– В минувшем сезоне в Медиалигу ворвалась команда «Чисто Питер». За нее играл Анатолий Тимощук…

– Я после их поражения от 2Drots с ним переписывался. Он меня подколол, я ему ответил: «Вы 2Drots 0:3 проиграли». А человек Лигу чемпионов выигрывал.

– Ты мог себе представить, что такие люди будут в Медиалиге двигаться?

– Нет. Я говорил, что это совмещение приятного с полезным. Раньше просто арендовали поле и играли, а сейчас ты на виду, хороший уровень, соревнования.

– Себя видишь в Медиалиге?

– Пока нет. Хотя то, что я раньше говорил, обычно случалось. Поэтому сейчас я не зарекаюсь. В ближайшем будущем это невозможно. Зачем об этом говорить, если у меня контракт? Я же не буду его сейчас расторгать, чтобы поехать туда, – сказал нападающий «Ариса».