Кокорин о бое Райзена и Сибсканы: «Если Райзен победит, он меня удивит»
Александр Кокорин высказался о предстоящем бойцовском поединке медиафутболистов.
«Если Райзен победит, он меня удивит», – заявил форвард кипрского «Ариса».
Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024-го.
Поединок пройдет на «Live Арена» в Одинцово.
5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).
Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.
Поединок проведет промоушен Fight Nights.
Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».