Кокорин о бое Райзена и Сибсканы: «Если Райзен победит, он меня удивит»

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Александр Кокорин высказался о предстоящем бойцовском поединке медиафутболистов.

«Если Райзен победит, он меня удивит», – заявил форвард кипрского «Ариса».

Бой Райзена и Сибсканы пройдет 24 февраля 2024-го.

Поединок пройдет на «Live Арена» в Одинцово.

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Поединок проведет промоушен Fight Nights.

Райзен – президент медиафутбольного клуба «БроукБойз». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба «Амкал».

3 комментария
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Если Кокорин забьёт,он меня удивит
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