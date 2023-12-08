Кокорин о бое Райзена и Сибсканы: «Если Райзен победит, он меня удивит»

Александр Кокорин высказался о предстоящем бойцовском поединке медиафутболистов.

«Если Райзен победит, он меня удивит», – заявил форвард кипрского «Ариса».

Бой Райзена и пройдет 24 февраля 2024-го.

Поединок пройдет на «Live Арена» в Одинцово.

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

Поединок проведет промоушен .

Райзен – президент медиафутбольного клуба « ». Сибскана – капитан медиафутбольного клуба « ».