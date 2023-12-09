Александр Кокорин: «Молодежь знает больше героев Медиалиги, чем из профессионального футбола. Мне непонятно это»

Теги премьер-лига Россия болельщики высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Кокорин высказался о популярности медиафутбола в России.

– На РПЛ приходит мало народу, а на матче Медиалиги может собраться 10 тысяч человек. Это вызывает удивление?

– Меня больше удивляет, что современной молодежи больше нравится Медиалига.

Они знают больше героев из Медиалиги, чем из профессионального футбола. Мне это непонятно.

Большую карьеру в медиафутболе тяжело построить – такую, какую можно построить в профессиональном футболе. Но большинство игроков хочет идти в медиафутбол. Я этого не понимаю.

Раньше все хотели играть на турнирах, добиваться целей, а сейчас – меня камеры снимают, молодежь меня знает, все, пожалуйста.

– Ты к тому, что если 2Drots откроют академию, туда придет больше детей, чем в школы «Локомотива», «Спартака», ЦСКА? Это плохо?

– Конечно, плохо. Сегодня Медиалига есть, дальше – мы не знаем. А футбол – испокон веку, – сказал нападающий «Ариса».

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7 комментариев
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Жаль, что Александр только к закату карьеры стал спокойнее и адекватнее.
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Александр, ну вы же регулярно подавали пример
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По-этому Александр вписал свое имя так,чтобы его точно знали не только по футболу,но и по действиям вне поля.
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Чтобы проф футбол был популярен, нужно уметь нормально работать с зрителем и болельщиком а не ид вводить и дубинами дубасить на трибунах, футбольные передачи хорошего качества отсутствуют, кому интересен Черданцев? Мало кому.
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Я вообще не одного игрока этой лиги не знаю, так как ее не смотрю как и РПЛ... Смотрите АПЛ и все будет хорошо!
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Ответ Спартак Уокер
Кокорин сам то от медиалиги не далеко ушёл
Можешь сколько угодно стебаться над ним, но Кокорин сейчас единственный россиянин, который играет в еврокубках и стабильно забивает голы
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