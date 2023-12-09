Александр Кокорин: «Молодежь знает больше героев Медиалиги, чем из профессионального футбола. Мне непонятно это»

Александр Кокорин высказался о популярности медиафутбола в России.

– На приходит мало народу, а на матче Медиалиги может собраться 10 тысяч человек. Это вызывает удивление?

– Меня больше удивляет, что современной молодежи больше нравится Медиалига.

Они знают больше героев из Медиалиги, чем из профессионального футбола. Мне это непонятно.

Большую карьеру в медиафутболе тяжело построить – такую, какую можно построить в профессиональном футболе. Но большинство игроков хочет идти в медиафутбол. Я этого не понимаю.

Раньше все хотели играть на турнирах, добиваться целей, а сейчас – меня камеры снимают, молодежь меня знает, все, пожалуйста.

– Ты к тому, что если 2Drots откроют академию, туда придет больше детей, чем в школы «Локомотива», «Спартака», ЦСКА? Это плохо?

– Конечно, плохо. Сегодня Медиалига есть, дальше – мы не знаем. А футбол – испокон веку, – сказал нападающий « ».