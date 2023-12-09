Кокорин видел развязку финала Медиалиги: «Как старший товарищ напихал бы Алишеру, а потом объяснил, что он всех подвел»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Александр Кокорин высказался о развязке финала Winline Медиалиги.

В конце матча хавбек «БроукБойз» Алишер Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в МФЛ, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

После этого «Титан» провел атаку и заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

– Понятное дело, сам понимаешь, нужно было в аут выбить, тогда бы они выиграли. Карма у этих «Броуков». Что-то у них происходит не так.

– Что бы ты сделал с Алишером, если бы он был твоим партнером по команде?

– Как старший товарищ сначала напихал бы, а потом постарался бы объяснить, что так делать нельзя и что он подвел всех.

В том эпизоде ему должны были партнеры подсказать. Или вообще вкатиться в него и забрать мяч. Крикнуть хотя бы: «Выходи из эйфории, выбивай мяч», – отметил нападающий «Ариса».

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

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3 комментария
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Там сценарий был ,как в американском рестлинге. Этому турниру нужны сенсации и скандалы , а здесь все получилось отлично . Какая разница кто победит , главное хайп
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Напихайте-ка Джордану лучше
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Медиалига-самые тупые брёвна
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