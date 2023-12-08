Маврин сыграет на «Чисто Кубок» в Санкт-Петербург за «Амкал»

Василий Маврин сыграет в «Чисто Кубке» в составе «Амкала».

Об этом сообщил руководитель клуба Герман Эль Класико.

На неделе во время совместного твич-стрима защитника « » Кузи и Василия Маврина Гатагов пригласил хавбека съездить на турнир с командой.

«Чисто Кубок» – однодневный медиафутбольный турнир, в котором примут участие 4 клуба: «Амкал», «Броуки», «Чисто Питер», ФК «10». В турнир войдут два полуфинала, финал и матч за 3-е место. Тайм – 25 минут грязного времени.