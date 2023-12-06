Форвард «Динамо» СПб Никита Танков выступит на «Чисто Кубке» за «Амкал»

Никита Танков сыграет за «Амкал» на медиафутбольном турнире на «Газпром-Арене».

Алексей Гасилин: «Летом тебя готовы были подписать, инициатором был лично Герман. Сейчас за трансферы отвечает Сослан Маратович. Как проходили перевогоры?»

Никита Танков: «Со мной связался Герман, предложил вариант, чтобы я приехал, они просмотрели на меня. А по итогам турнира все скажут свое слово.



Дальше будем думать. Диалога с Сосланом Маратовичем у меня пока не было».

На данный момент у форварда действующий контракт с «Динамо» СПб.

Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».

Состав участников: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и «10».

Начало турнира – 12:30 (мск). Также к 18:00 на арене выступит Obladaet.