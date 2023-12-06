Форвард «Динамо» СПб Никита Танков выступит на «Чисто Кубке» за «Амкал»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Б Газпром Арена (Крестовский) Сослан Гатагов Алексей Гасилин Никита Танков Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Obladaet Чисто Питер Медиафутбол

Никита Танков сыграет за «Амкал» на медиафутбольном турнире на «Газпром-Арене».

Алексей Гасилин: «Летом тебя готовы были подписать, инициатором был лично Герман. Сейчас за трансферы отвечает Сослан Маратович. Как проходили перевогоры?»

Никита Танков: «Со мной связался Герман, предложил вариант, чтобы я приехал, они просмотрели на меня. А по итогам турнира все скажут свое слово.

Дальше будем думать. Диалога с Сосланом Маратовичем у меня пока не было».

На данный момент у форварда действующий контракт с «Динамо» СПб.

Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».

Состав участников: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и «10».

Начало турнира – 12:30 (мск). Также к 18:00 на арене выступит Obladaet.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий