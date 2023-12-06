Сослан Гатагов предложил Василию Маврину обсудить участие хавбека за «Амкал» на «Чисто Кубке»

Сослан Гатагов хочет обсудить дальнейшую судьбу Василия Маврина в «Амкале» .

Ранее появлялась информация, что хавбек «Титана» может принять участие на «Чисто Кубке» за одну из команд-участниц.

Во время прямой трансляции Кузи главный тренер команды Германа Сослан Гатагов написал Маврину и предложил обсудить участие хавбека за «Амкал» на «Чисто Кубке».

Василий выиграл проект «Хочу в «Амкал»: Возвращение домой», но договоренность с клубом о возвращении хавбека все еще не достигнута.

«Чисто Кубок» пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».

Состав участников: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и «10».

Начало турнира – 12:30 (мск). Также к 18:00 на арене выступит Obladaet.