«Мы гарантируем командам большое количество матчей, но формат регулярки пока невозможен». Осипов о новом сезоне МФЛ

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

В новом сезоне WInline Медиалиги не будет гладкого чемпионата.

Об этом рассказал руководитель Медиалиги Николай Осипов.

– Ты анонсировал, что к началу декабря будет информация по регламенту и по контрактам. Что-то сейчас известно?

– Две команды уже нам представили соглашения с игроками. Это не «Броуки». Крепкие середняки, участники плей-офф. Они просили не озвучивать.

– Теперь, чтобы взять их игроков, что надо сделать?

– Нужно договориться с командой и игроком. Без решения команды игрок не уйдет. Только при выполнении прописанных в договоре условий.

– Что по формату нового сезона?

– Мы гарантируем командам большое количество матчей, но формат регулярки пока невозможен. Дорого. На данный момент – неподъемная сумма для наших партнеров, – заявил Осипов.

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