Евгений Калешин: «Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Почему в футболе так не можем?»

Теги Евгений Калешин Жерар Пике Дмитрий Кортава Акрон Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Евгений Калешин сравнил испанский и российский медиафутбол.

«Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике – для меня это даже не близко [к тому], что делают у нас.

Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире.

Они же это сделали – это наши мозги, люди русские сделали Медиалигу. Почему в футболе так не можем сделать? Ну что мешает? Мешает неверие», – заявил экс-главный тренер «Акрона» и наставник сборной ФНЛ.

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13 комментариев
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Да уж, по аналоговнету мы большие специалисты.
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Блин, как этот нервный персонаж так долго тренировал на неплохом достаточно уровне без серьезного лечения?!
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Ответ Джиза
Он или работу ищет, или подарок получил. Всем очевидно, что медиафутбол это пузырь, который держится на деньгах буков и билетах по 100 р, чтобы иногда картинку нужную создавать.
По такой логике РПЛ еще больший пузырь, потому что тут хотя бы рыночные доходы есть, а не субсидии от государства. Хотя я сам это не смотрю, но допускаю, что это может быть кому-то интересно. В свое время все смеялись над тик-током, а он в короткое время завоевал огромную аудиторию и кучу подражателей в разных соц.сетях.
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Европа нервно курит в сторонке от того треша, что творится в нашей медиалиге.
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Он или работу ищет, или подарок получил. Всем очевидно, что медиафутбол это пузырь, который держится на деньгах буков и билетах по 100 р, чтобы иногда картинку нужную создавать.
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Ответ Собиратель хаоса
По такой логике РПЛ еще больший пузырь, потому что тут хотя бы рыночные доходы есть, а не субсидии от государства. Хотя я сам это не смотрю, но допускаю, что это может быть кому-то интересно. В свое время все смеялись над тик-током, а он в короткое время завоевал огромную аудиторию и кучу подражателей в разных соц.сетях.
Какие рыночные доходы?)) Букмекеры создали лигу и вливают туда свой рекламный бюджет. Билеты по 100 р не окупают даже 30% стоимости аренды стадиона.
Это просто реклама буков с привлечением медиалиц и игроков пердива и втордива.
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Ответ Собиратель хаоса
По такой логике РПЛ еще больший пузырь, потому что тут хотя бы рыночные доходы есть, а не субсидии от государства. Хотя я сам это не смотрю, но допускаю, что это может быть кому-то интересно. В свое время все смеялись над тик-током, а он в короткое время завоевал огромную аудиторию и кучу подражателей в разных соц.сетях.
рыночные доходы с чего?) Одна букмекера играет против другой)
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Какая там ниша? не слежу за этим 🤮от слова совсем, но там вроде как спонсоры буки да? А ставки на этот клон второй лиги принимают? Если да, тогда понятно откуда там деньги и почему этому гамунклу не дают умереть, ведь там в таком случаи можно отлично бабки поднимать т.к сюжет в матче придумают любой
туда людей больше ходит чем на Динамо, Твой ник говорит много о твоём интеллекте. Ты и за биофизикой и астрономией не следишь, это не значит что они не развиваются и не имеют свою нишу
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Но почему то пытаются, любопытно)
Парадокс, в Испании привлекают звезд куда большей величины, чем у нас, даже Роналдиньо, но сейчас нам расскажут, что «никому не надо, никто не хочет!!».
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Ответ Evgeny Trifonov
ну по медиалиги туда просто государство не сувало свой нос, вот и получился продукт. Нравится он вам или нет, но свою нишу занял и довольно успешно развивается
Замени «медиафутбол» на «Дом2» и смысл не поменяется
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