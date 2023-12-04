Евгений Калешин: «Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Почему в футболе так не можем?»
Евгений Калешин сравнил испанский и российский медиафутбол.
«Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике – для меня это даже не близко [к тому], что делают у нас.
Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире.
Они же это сделали – это наши мозги, люди русские сделали Медиалигу. Почему в футболе так не можем сделать? Ну что мешает? Мешает неверие», – заявил экс-главный тренер «Акрона» и наставник сборной ФНЛ.
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Это просто реклама буков с привлечением медиалиц и игроков пердива и втордива.
Парадокс, в Испании привлекают звезд куда большей величины, чем у нас, даже Роналдиньо, но сейчас нам расскажут, что «никому не надо, никто не хочет!!».