Евгений Калешин: «Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Почему в футболе так не можем?»

Евгений Калешин сравнил испанский и российский медиафутбол.

«Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике – для меня это даже не близко [к тому], что делают у нас.

Осипов и Кортава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире.

Они же это сделали – это наши мозги, люди русские сделали Медиалигу. Почему в футболе так не можем сделать? Ну что мешает? Мешает неверие», – заявил экс-главный тренер «Акрона» и наставник сборной ФНЛ.

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План Калешина по спасению нашего футбола: запретить агентов, вернуть «весна-осень», выдвинуть в менеджеры Аршавина, Жиркова и Павлюченко

