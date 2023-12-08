«Со Слуцким общались про КВН по большей части, он фанат, как и я. Моя любимая команда – «Уездный город». Будаков о юморе

Теги Крылья Советов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Будаков Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Александр Будаков рассказал, о чем он общался с Леонидом Слуцким.

«Слуцкий – интеллектуальный, подкованный. Я тогда был вторым вратарем, мы особо не общались, но по большей части общались про КВН. Он был фанатом КВН, как и я. Мы пару раз там пересекались.

Моя любимая команда «Уездный город», я же из Магнитогорска. Мне вообще нравится абсурдный юмор: «Мегаполис» с Натальей Андреевной, «Плюшки», «Нягань», – рассказал Будаков.

Будаков и Слуцкий работали вместе в «Крыльях Советов». Сейчас 38-летний вратарь играет за «Родину Медиа». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в Winline Медиалиге.

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5 комментариев
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Самое классное из последних лет КВН - это команда Союз. А их социальная рок-опера - просто разрыв (погуглите, если не видели). Сейчас так шутить уже нельзя, времена не те...
+2
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Ответ Дима Рогач
Смешной КВН - это оксимирон
Да, не гони.
Там точно раньше была годнота.

Но вот это точно не про команду Уездный город с похмельным Сережой, тупым подростком-переростком и толстяком)
+1
0
+1
1 - сборная Пятигорска
2 - ДЛШ
3 - Уездный город
0
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0
Ответ Ебздрогыч
Самое классное из последних лет КВН - это команда Союз. А их социальная рок-опера - просто разрыв (погуглите, если не видели). Сейчас так шутить уже нельзя, времена не те...
а как же Камызяки?
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