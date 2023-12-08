«Со Слуцким общались про КВН по большей части, он фанат, как и я. Моя любимая команда – «Уездный город». Будаков о юморе

Александр Будаков рассказал, о чем он общался с Леонидом Слуцким.

«Слуцкий – интеллектуальный, подкованный. Я тогда был вторым вратарем, мы особо не общались, но по большей части общались про КВН. Он был фанатом КВН, как и я. Мы пару раз там пересекались.

Моя любимая команда «Уездный город», я же из Магнитогорска. Мне вообще нравится абсурдный юмор: «Мегаполис» с Натальей Андреевной, «Плюшки», «Нягань», – рассказал Будаков.

Будаков и Слуцкий работали вместе в «Крыльях Советов». Сейчас 38-летний вратарь играет за « ». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в .