«Прошлый год под моей звездой прошел. В этом – я в заслуженном отпуске». Будаков об Открытии года

Александр Будаков дал наставление будущему Открытию года.

– Дай совет будущему Открытию года – как не потухнуть после победы в этой номинации?

– Как не потухнуть? Чтобы из Открытия года не превратиться в Закрытие года? Здесь каждый сам управляет своей судьбой.

Я, чтобы стать Открытием года, очень много времени на это потратил. Основную работу отодвинул чуть ли не на 10-й план. Я ходил по всем шоу, подкастам, на все челленджи – залетал куда только можно. Работа немножко просела.

С начала этого года я понял для себя, что медийка – медийкой... Да, это интересно, классно, но я целенаправленно отошел в сторону основной работы.

В том году я собрал все призы: два MVP тура, «Битву вратарей» у , Открытие года. В целом, год под моей звездой прошел, так сказать. В этом году я в заслуженном отпуске.

Я в « » занимаюсь с вратарями. У меня лучшие вратари в лиге. Мне кайфово. Я немного отошел на задний план.

Так-то я и планов громоздил, с ютубом было много планов, но сложно совмещать, когда есть работа, как основная деятельность – я риелтор. Очень много работы, а деньги отпускать не хочется.

Даже хорошо, что у меня стало меньше медийной активности. Чем-то приходится жертвовать. Может, в следующем году все поменяется, – сказал голкипер «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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