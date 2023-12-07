«Слуцкий все позволял команде. Мы с женами стали ездить на сборы, Ярошик приехал с двумя». Будаков о тренере
Александр Будаков поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким.
«Слуцкий – классный тренер. Он все позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – все было.
Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришел. Мы с женами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с женами не ездил.
Иржи Ярошик приехал с двумя (смеется). И на второй день привод дернул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», – рассказал Будаков.
Будаков и Слуцкий работали вместе в «Крыльях Советов».
Сейчас Будаков играет за «Родину Медиа». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в Winline Медиалиге.
Забавно, что пару строк ниже- новость о том,как Суарес,на два года младше- стал лучшим игроком чемпионата Бразилии, проведя весь поломанный за сезон матчей - как 1/3 карьеры этого вратаря.
Он же в Крыльях обо... рался и его не знали куда выгнать , но еврей поможет еврею и подобрал это уе ...ище.
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