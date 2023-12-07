«Слуцкий все позволял команде. Мы с женами стали ездить на сборы, Ярошик приехал с двумя». Будаков о тренере

Теги Крылья Советов Леонид Слуцкий Иржи Ярошик премьер-лига Россия Александр Будаков Winline Медиалига Родина Медиа Футбол

Александр Будаков поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким.

«Слуцкий – классный тренер. Он все позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – все было.

Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришел. Мы с женами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с женами не ездил.

Иржи Ярошик приехал с двумя (смеется). И на второй день привод дернул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», – рассказал Будаков.

Будаков и Слуцкий работали вместе в «Крыльях Советов». 

Сейчас Будаков играет за «Родину Медиа». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в Winline Медиалиге.

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17 комментариев
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Привод дёрнул)) передний
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Ответ Cearvm
В конце нулевых-начале десятых Слуцкий был очень хорош. Его Москва, Крылья, ЦСКА - все команды интересно играли, чувствовалась свежесть. Жалко, что после неудачи в сборной начался странный период и сейчас не понимаешь, он еще тренер или больше видит себя как шоумен?
Он устал от футбола и занимается тем, что ему в кайф. Можно только порадоваться за человека) вспоминая, как он рассказывал про тренерскую работу, и что он пребывал в жутком депрессняке после любых поражений, его уход из футбола был делом времени. Немного продлил карьеру вояж в Англию и Голландию, а так он бы еще в 2016 закончил, наверное.
+16
-1
+15
В конце нулевых-начале десятых Слуцкий был очень хорош. Его Москва, Крылья, ЦСКА - все команды интересно играли, чувствовалась свежесть. Жалко, что после неудачи в сборной начался странный период и сейчас не понимаешь, он еще тренер или больше видит себя как шоумен?
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Ответ компотик
А ничего что Слуцкий и Ярошик в ЦСКА не пересекались никак?
В Крыльях, а не Цска
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Ответ Владимир Плотников
Осуждать других — прекрасно) Ты сколько матчей в Ла Лиге провел?)
не меньше вашего количества и не меньше Будакова)))
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Эта новость сделала мой день😅
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Он все позволял команде, тут и знаменитые тимбилдинги, когда все приезжали с женами, а то и с двумя!)...
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и огонь и вода.
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Рубрика " Александр Будаков и 50 способов напомнить о себе".
Забавно, что пару строк ниже- новость о том,как Суарес,на два года младше- стал лучшим игроком чемпионата Бразилии, проведя весь поломанный за сезон матчей - как 1/3 карьеры этого вратаря.
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Ахахаха, с 2 жёнами, во смеху то😄😄😄
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А ничего что Слуцкий и Ярошик в ЦСКА не пересекались никак?
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А что Слуцкого кто то спрашивал , когда его Гинер купил у Крыльев ?
Он же в Крыльях обо... рался и его не знали куда выгнать , но еврей поможет еврею и подобрал это уе ...ище.
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Дмитрий Менделеев долго доказывал своей жене, что на 1-м месте должен стоять водород, а не семья.
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Ярошик красавчик! Мог бы и с тремя приехать. Хорошие гены надо распространять , как билеты Спортлото .
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