«Слуцкий все позволял команде. Мы с женами стали ездить на сборы, Ярошик приехал с двумя». Будаков о тренере

Александр Будаков поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким.

« – классный тренер. Он все позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – все было.

Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришел. Мы с женами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с женами не ездил.

приехал с двумя (смеется). И на второй день привод дернул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», – рассказал Будаков.

Будаков и Слуцкий работали вместе в «Крыльях Советов».

Сейчас Будаков играет за « ». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в .