«И там, и там недвижимость». Будаков о том, как после футбола стал риелтором

Теги Кубань (до 2020) премьер-лига Россия Анжи Александр Будаков деньги брань Winline Медиалига Родина Медиа Коммент.Шоу Медиафутбол

Александр Будаков рассказал, как он после завершения карьеры стал риелтором.

«Я же после футбола решил стать футбольным агентом. По мне же видно, что я в футболе разбираюсь (смеется).

Понял, что могу продать того, кого знаю – ровесников. Но понимаю – один сейчас закончит, другой через год, еще один вообще не футболист.

Мне знакомая в какой-то момент сказала: «Что ты решил этой ###### [фигней] заниматься, футболистов продавать? Риелтором – то же самое. Что там недвижимость продавать, что там». Я решил попробовать.

Втянулся, на втором месяце обучения продал квартиру, получил комиссию. Детскому тренеру платят тысяч 80-100, а мне хорошую комиссию за одну сделку дали», – рассказал экс-вратарь «Кубани» и «Анжи».

Сейчас Будаков играет за «Родину Медиа». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в Winline Медиалиге.

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12 комментариев
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Риэлторы - самая вредная и бесполезная профессия в России. Благо когда покупал обе квартиры, ни копейки им не заплатил, но они уж очень хотели🤣
+8
-5
+3
Ответ Benjamin
Риэлторы - самая вредная и бесполезная профессия в России. Благо когда покупал обе квартиры, ни копейки им не заплатил, но они уж очень хотели🤣
Сродни футбольным агентам😎
+4
-1
+3
Ответ Ева Витебская
правда, что в России детскому тренеру платят тысяч 80-100 ?
Ну в частной школе в Москве вполне могут, да даже и в школах топовых московских командах.
+1
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+1
еще можно заняться продажей древесины, тоже схожее направление
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правда, что в России детскому тренеру платят тысяч 80-100 ?
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Туда, сюда…
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Ну вы бы писали в заголовке хоть, кто это такой. В первый раз слышу про него или уже успел забыть, так как ноунейм. Это же не Кержаков или Акинфеев там какие-нибудь.
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Нашел на авито интересующую квартиру, созвонился, пришел посмотреть и там меня пацан какой-то встречает с договором, типа раз смотрю квартиру, надо подписать договор, я его послал конечно, но в квартире же была хозяйка, которая молчала. Я ушел, а через час позвонил в домофон этой же квартиры и хозяйка меня пустила глянуть, мне понравилась квартирка, мы договорились о скидке и решили оформить сделку через Сбербанк, в котором все юридические вопросы берут на себя (по сути работу риэлтора), без дополнительной оплаты. Как только процесс запустили, мне начал названивать пацан этот с договором, убеждая меня заплатить ему 50 тыс, иначе квартиру я купить не смогу. Я его послал конечно, хозяйка тоже и мы спокойно оформили сделку. После чего наши номера телефонов начали спамеры атаковать прям одновременно, по 50 звонков за день, мы конечно программы поставили антиспам и спокойно зажили, я в квартире, а она с деньгами, а вот пацану этому после работы глаз подбил кто-то…
Вопрос: зачем риэлторы вообще нужны? Это обманщики и мошенники.
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0
Ответ Benjamin
Риэлторы - самая вредная и бесполезная профессия в России. Благо когда покупал обе квартиры, ни копейки им не заплатил, но они уж очень хотели🤣
Барыги
+1
-1
0
Ответ Benjamin
Риэлторы - самая вредная и бесполезная профессия в России. Благо когда покупал обе квартиры, ни копейки им не заплатил, но они уж очень хотели🤣
5 минусов от спортсовских риэлторов получите🤣
0
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Ответ Айрат Ситдиков
Ну в частной школе в Москве вполне могут, да даже и в школах топовых московских командах.
Там, про что ты написал, платят в два -три раза больше.
Вопрос не про Москву , вопрос про Россию.
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