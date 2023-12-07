Стронг ответил на слова Крапа об отпуске во время стадии плей-офф.

«Я брал билеты на фестиваль «Спортволна» в августе до расписания . Так сложилось, что я получил травму, мы вышли в плей-офф, и я улетел в отпуск, которого у меня не было 3 года.

Я рассматриваю вариант, что он останется в «Народной». Всем подходит этот вариант: и руководству, и ему самому. Я считаю, что его идеальное место в « ».

Ну, сопляк, вот так решил на батю пойти. Ну, жду тебя обратно, будем дальше настраивать тебя, чтобы и у тебя глаза горели, как у нас всех», – рассказал Sports.ru Стронг.