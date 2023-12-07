Стронг ответил Крапу: «Сопляк, вот так решил на батю пойти. Жду тебя обратно – будем дальше настраивать, чтобы и у тебя глаза горели»

Теги Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Иван Стронг Медиафутбол

Стронг ответил на слова Крапа об отпуске во время стадии плей-офф.

«Я брал билеты на фестиваль «Спортволна» в августе до расписания Медиалиги. Так сложилось, что я получил травму, мы вышли в плей-офф, и я улетел в отпуск, которого у меня не было 3 года.

Я рассматриваю вариант, что он останется в «Народной». Всем подходит этот вариант: и руководству, и ему самому. Я считаю, что его идеальное место в «Народной команде».

Ну, сопляк, вот так решил на батю пойти. Ну, жду тебя обратно, будем дальше настраивать тебя, чтобы и у тебя глаза горели, как у нас всех», – рассказал Sports.ru Стронг.

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий