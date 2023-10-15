«Почему мы играем утром, почему мы играем через день?» Крап о недостатке отдыха «Народной Команды» перед четвертьфиналом МФЛ

Крап недоволен тем, что «Народная Команда» получила недостаточно отдыха.

Команда играла в четвертьфинале с « » через день после стыкового матча с «Сахалинцем»

«Честно, у меня было недопонимание [по отношению] к лиге, почему отношение такое к « ». Почему мы играем утром, почему мы играем через день? Мои старания, старания клуба, все старания. Мой ответственный шаг, который мог просто ни к чему не привести. Травма сразу перед сезоном, я даже еще игры не сыграл. Но я это все преодолел.

Как так можно сделать? Я не понимаю. Поставить на следующий день игру. Зачем я это делал все? Чтобы выйти и 5 минут отыграть с «Броуками»? Не знаю. Я это искренне не понимаю. Мне ###### обидно», – сказал полузащитник «Народной Команды».