Крап о Стронге: «Как капитан команды может уехать в плей-офф в Турцию? Это #####»

Крап предъявил Стронгу за отсутствие на матче плей-офф из-за отпуска.

«Стронг – лицо команды. ### как человек, капитан команды может уехать в плей-офф в Турцию? То есть, мы старались, выходили #####, бились ##### до последнего. Мы переживали все вместе на бровке. Я смотрю обычно на реакции людей, и вижу, как вы [« »] ##### переживаете. Для вас это в новинку.

А человек просто уезжает и ему ##### вообще. Мениск повредил и уехал. Конечно, желаю ему здоровья. Я его уважаю, чувака этого. Но вот эти мувы – для меня это сразу крест ##### на человеке.

Я бы тренировался в 2Drots, получил бы травму и сказал Викторовичу: «Брат, да я поехал в Турцию. У меня запланированная поездка». У меня глаза горят на таких людей. Это #####», – сказал .

Напомним, что «Народная команда» вылетела из после 1/4 финала, проиграв «Броукам» (0:1).