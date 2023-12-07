Сергей Семак о BetBoom Чисто Кубке: «Те, кому нравится футбол, с удовольствием придут и посмотрят»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнире на «Газпром Арене».

– Планируете ли вы или члены вашей семьи посетить турнир и что в целом думаете о том, что на стадионе будут играть медийные команды?

– Мне кажется, это замечательно. Исходя из погодных условий, это вообще прекрасно, что есть возможность сыграть в таких условиях. И болельщики придут в гораздо большем количестве, нежели на матч на открытом воздухе.

Что касается лично меня, то я не смогу – я уеду на пару дней. Но скорее всего мои дети будут – те, кому нравится футбол с удовольствием придут и посмотрят, – сказал главный тренер «Зенита».

Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».

Команды-участники: « », « », « » и ФК «10».

Начало 12:30 (мск).

Первый матч начнется в 14:00 (мск).