Сергей Семак о BetBoom Чисто Кубке: «Те, кому нравится футбол, с удовольствием придут и посмотрят»

Теги Зенит Сергей Семак Газпром Арена (Крестовский) Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Чисто Питер Медиафутбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнире на «Газпром Арене».

– Планируете ли вы или члены вашей семьи посетить турнир и что в целом думаете о том, что на стадионе будут играть медийные команды?

– Мне кажется, это замечательно. Исходя из погодных условий, это вообще прекрасно, что есть возможность сыграть в таких условиях. И болельщики придут в гораздо большем количестве, нежели на матч на открытом воздухе.

Что касается лично меня, то я не смогу – я уеду на пару дней. Но скорее всего мои дети будут – те, кому нравится футбол с удовольствием придут и посмотрят, – сказал главный тренер «Зенита».

Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».

Команды-участники: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и ФК «10».

Начало 12:30 (мск).
Первый матч начнется в 14:00 (мск).

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