Сергей Семак о BetBoom Чисто Кубке: «Те, кому нравится футбол, с удовольствием придут и посмотрят»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о турнире на «Газпром Арене».
– Планируете ли вы или члены вашей семьи посетить турнир и что в целом думаете о том, что на стадионе будут играть медийные команды?
– Мне кажется, это замечательно. Исходя из погодных условий, это вообще прекрасно, что есть возможность сыграть в таких условиях. И болельщики придут в гораздо большем количестве, нежели на матч на открытом воздухе.
Что касается лично меня, то я не смогу – я уеду на пару дней. Но скорее всего мои дети будут – те, кому нравится футбол с удовольствием придут и посмотрят, – сказал главный тренер «Зенита».
Турнир пройдет 10 декабря на «Газпром Арене».
Команды-участники: «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и ФК «10».
Начало 12:30 (мск).
Первый матч начнется в 14:00 (мск).