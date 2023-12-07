Бельга сыграет за «Броуков» на «Чисто Кубке»

Теги Черноморец Новороссийск Газпром Арена (Крестовский) Winline Медиалига БроукБойз Чисто Питер Раджаб Абукассим Медиафутбол

Раджаб Абукассим примет участие в турнире «Чисто Питера» на «Газпром Арене».

«Я хочу сыграть за «БроукБойз» в Санкт-Петербурге. Сейчас «Нефтехимик» и «Черноморец» ушли в отпуск. На месяц остаюсь с «Броуками».

В «Черноморце» сказали приезжать через месяц. Я думаю, возможно, поеду.

Я скучал по «Броукам». Люблю эту команду. Сейчас сыграю в матче в Санкт-Петербурге. Хочу выиграть турнир», – сказал Бельга.

Хавбек «БроукБойз» Бельга проходит просмотр в «Черноморце».

Ранее появлялась информация, что ливийским хавбеком также интересуется «Нефхтехимик».

 

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