Гуди сыграет за «Чисто Питер» на турнире на «Газпром-Арене»

Дмитрий Гусаков сыграет за «Чисто Питер» в турнире «Чисто Кубок» 10 декабря.

«Мне дали MVP матча [между сборными МФЛ и ФНЛ]. Сказали, что я был лучшим.

Я ждал предложение от «Зенита». Моя мечта с ними потренироваться. У меня там очень много друзей играет, со всеми знаком. Чистяков вообще мой братишка, лучший друг.

Радимов звонит: «Гуди давай к нам на турнир, который будет на «Газпром-Арене». Хорошо сыграл. Приходи, тренируйся, доказывай».

Это пока, конечно, не «Зенит», а « ». Но я с удовольствием.

Поиграть на «Газпром-Арене» – это реально мечта. Я буду за «Чисто Питер» играть на этом турнире», – сказал президент .

Состав участников турнира: «Чисто Питер», « », « », ФК «10».

Турнир пройдет в один день. Матчи пройдут в два тайма по 25 минут грязного времени.