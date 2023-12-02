Гуди сыграет за «Чисто Питер» на турнире на «Газпром-Арене»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Дмитрий Чистяков Амкал Winline Медиалига GOATS БроукБойз ФК 10 «Goody» Дмитрий Гусаков Чисто Питер Медиафутбол

Дмитрий Гусаков сыграет за «Чисто Питер» в турнире «Чисто Кубок» 10 декабря.

«Мне дали MVP матча [между сборными МФЛ и ФНЛ]. Сказали, что я был лучшим.

Я ждал предложение от «Зенита». Моя мечта с ними потренироваться. У меня там очень много друзей играет, со всеми знаком. Чистяков вообще мой братишка, лучший друг.

Радимов звонит: «Гуди давай к нам на турнир, который будет на «Газпром-Арене». Хорошо сыграл. Приходи, тренируйся, доказывай».

Это пока, конечно, не «Зенит», а «Чисто Питер». Но я с удовольствием.

Поиграть на «Газпром-Арене» – это реально мечта. Я буду за «Чисто Питер» играть на этом турнире», – сказал президент GOATS.

Состав участников турнира: «Чисто Питер», «Амкал», «БроукБойз», ФК «10».

Турнир пройдет в один день. Матчи пройдут в два тайма по 25 минут грязного времени.

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2 комментария
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Кто? Гули это бразилец какой то?
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Ответ gustavo1097
Кто? Гули это бразилец какой то?
не вникай,там Мбаппе свой есть даже.
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