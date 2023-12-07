Крап о матче против сборной ФНЛ: «Я хотел приехать в Дагестан на «Анжи-Арену» и выйти с капитанской»

Теги Антон Соснин Первая лига Анжи-Арена 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Василий Маврин Сборная Медиалиги Медиафутбол

Крапу предлагали быть капитаном сборной Медиалиги.

«Мне звонят и говорят: «Крап, ты готов выводить сборную капитаном?» Тренерский штаб принял решение, чтобы я приехал в сборную и вывел команду кэпом. Там уже все подготовили – маечка с 7-м номером висела.

Но 2Drots своих игроков не отпускают в сборную. Но я думал, что получится уехать, начал действовать. Написал пост. Я уже был готов выезжать. Я знал, что я буду на главных ролях в сборной.

Мне сильно захотелось поиграть в футбол в этот день. Я хотел приехать в Дагестан на «Анжи-Арену», выйти с капитанской. Мне кажется, с Мавриным и Сосниным мы бы наладили в центре. Еще и Майк, и Володя», – рассказал Крап.

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