Сибскана о сборной Медиалиги: «6 человек «Броуков» в стартовом составе – это провал. На поле было только два футболиста, за которых было не стыдно, – Маврин и Зириков»

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Капитан «Амкала» Сибскана высказался об игроках сборной Медиалиги.

«Все стало понятно по стартовому составу. Это что? Вася Маврин и 10 бревен? Еще Тарасова можно посчитать. Все-таки реально медийная личность, был женат на очень известной поп-диве.

6 человек «Броуков» в стартовом составе – это провал. Они не умеют брать титулы ни в каком виде. И во всех трех попытках: альтернативный счет, буллиталити и сам футбол, было понятно, что будет обсер. И это подтвердилось в начале игры, когда три «Броука» организовали гол в свои ворота.

По факту, на поле было только два футболиста, за которых было не стыдно. Это Маврин, который рубился и хотя бы мячи сохранял. Было видно, что он сравнимого уровня с соперником. И Зириков, который потащил уйму моментов.

Еще можно выделить Гуди. Забил послематчевый пенальти, да и в матче цеплялся, фолы зарабатывал», – сказал Сибскана

Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.

 

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