Калешину никто не понравился в сборной Медиалиги: «Серенькая команда. Из 2Drots никого не было: Стиль, Манна, Гаучо однозначно бы усилили»

Евгений Калешин назвал серенькой командой сборную Winline Медиалиги.

– Вам кто-нибудь понравился в составе сборной МФЛ?

– Если честно, нет. Команда выглядела серенько. Но это же всего один матч.

Думаю, что не все лучшие были в составе сборной МФЛ. Из 2Drots никого не было, а там очень много хороших игроков.

– Вы выделяли Манну…

– Там не только Манна, там и Стиль, и Саля, и Сычев, и Гаучо. Они бы однозначно усилили, – сказал главный тренер сборной ФНЛ.

Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин