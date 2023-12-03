Калешину никто не понравился в сборной Медиалиги: «Серенькая команда. Из 2Drots никого не было: Стиль, Манна, Гаучо однозначно бы усилили»

Теги Евгений Калешин Первая лига 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Гаучо «Саля» Илья Сальников Дмитрий Сычев Сборная Медиалиги Медиафутбол

Евгений Калешин назвал серенькой командой сборную Winline Медиалиги.

– Вам кто-нибудь понравился в составе сборной МФЛ?

– Если честно, нет. Команда выглядела серенько. Но это же всего один матч.

Думаю, что не все лучшие были в составе сборной МФЛ. Из 2Drots никого не было, а там очень много хороших игроков.

– Вы выделяли Манну…

– Там не только Манна, там и Стиль, и Саля, и Сычев, и Гаучо. Они бы однозначно усилили, – сказал главный тренер сборной ФНЛ.

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