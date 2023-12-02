Хавбек «Титана» Маврин об отсутствии игроков «Амкала» и 2Drots на матче сборных МФЛ и ФНЛ: «Мнение они не могут высказывать, оно равно примерно нулю»

Теги Первая лига Амкал брань 2Drots Winline Медиалига Василий Маврин Сборная Медиалиги ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Маврин высказался об отсутствии «Амкала» и 2Drots в сборной Медиалиги.

– Как настроение после матча? Будете готовиться к реваншу?

– Настроение хорошее. Мы выполнили неплохую работу.

Реванш в чем? Для нас результат не приоритет. Нам не нужен был счет на табло. Мы посмотрели и сделали определенные шаги на перспективу.

– Отсутствие игроков «Амкала» и 2Drots помешало сборной?

– Нет, вообще не помешало. Это помешало только «Амкалу» и 2Drots.

Я теперь могу говорить все, что хочу. Могу ######### [критиковать], могу поддерживать. А они не могут этого делать. Потому что их не было здесь. В этом проблема. Экспертное мнение они не могут высказывать. Оно равно примерно нулю, – рассказал хавбек «Титана».

Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.

 

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2 комментария
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Ну не знаю, как бы после 0:4 тоже лучше поменьше #######
+6
0
+6
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Ответ bopsulai
Ну не знаю, как бы после 0:4 тоже лучше поменьше #######
А как же альтернативный счёт? Забить 17 сборной лучшей лиги мира - это вам не шутки.
0
0
0
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