Хавбек «Титана» Маврин об отсутствии игроков «Амкала» и 2Drots на матче сборных МФЛ и ФНЛ: «Мнение они не могут высказывать, оно равно примерно нулю»

Василий Маврин высказался об отсутствии «Амкала» и 2Drots в сборной Медиалиги.

– Как настроение после матча? Будете готовиться к реваншу?

– Настроение хорошее. Мы выполнили неплохую работу.

Реванш в чем? Для нас результат не приоритет. Нам не нужен был счет на табло. Мы посмотрели и сделали определенные шаги на перспективу.

– Отсутствие игроков « » и 2Drots помешало сборной?

– Нет, вообще не помешало. Это помешало только «Амкалу» и 2Drots.

Я теперь могу говорить все, что хочу. Могу ######### [критиковать], могу поддерживать. А они не могут этого делать. Потому что их не было здесь. В этом проблема. Экспертное мнение они не могут высказывать. Оно равно примерно нулю, – рассказал хавбек «Титана».

проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.