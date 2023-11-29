Василий Маврин: «Ощущение, что «Амкал» превратился в команду «Тупо Наемники». Забрали всех, кто блестел»
Василий Маврин высказался о масштабной перестройке в «Амкале».
«Герману не нужно меняться, он должен оставаться собой. Просто нужно держать руку на пульсе. «Амкал» – это проект всей его жизни.
Сейчас у меня есть ощущение, что «Амкал» превратился в команду «Тупо Наемники». Даже не так, как у дротов было. Всех, кто блестел – всех забрали.
Можно ли из всех блестящих и самых лучших игроков сделать результат и команду? Посмотрим», – сказал Маврин.