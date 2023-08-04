Будаков о том, как отправлял Глебова в «Анжи» за пивом: «Я понимал, что у человека в голове, он при встрече с тренером ничего лишнего не скажет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Анжи Александр Будаков Данил Глебов Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Александр Будаков рассказал о том, почему молодым игрокам не зазорно бегать за пивом.

«Меня в «Локомотиве» отправляли за пивом. Я не это считаю зазорным. Вообще считаю, если одного из молодых отправили за пивом, то в нем видят перспективу. Самого тупого и бестолкового не отправят за пивом. Того, кто при встрече с тренером не сможет сказать кто, куда и зачем и всех сдаст.

Для меня это признание, я этим горжусь, что меня, одного из самых мелких, отправили за пивом. В команде Овчинникова, Лоськов, Евсеева – это вообще не зазорно!

Проведу параллель: когда я играл в «Анжи», у меня Даня Глебов бегал за пивом, будучи самым молодым и перспективным. Я понимал, что у человека там в голове, он при встрече с тренером ничего лишнего не скажет. Если у него за спиной рюкзак с пивом, то он разберется, что с этим делать. Поэтому он и заиграл», – рассказал голкипер «Родины Медиа» Sports.ru.

«Если молодого отправили за пивом, то в нем видят перспективу. Тупого не отправят – он всех сдаст». Монолог Будакова

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7 комментариев

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Одного из молодых
"Из" пропущено

Одного молодого вернее.
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Какой интересный челлендж открылся. И это в те времена, когда это ещё не было мейнстримом!
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Однажды один тренер встретил игрока с рюкзаком, а в рюкзаке пиво! Так и появилась знаменитая фраза: Пивка - для рывка!
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Ответ леннорыч-абрамович
И трусы, наверное, Лоськову, Евсееву, Овчинникову стирал с удовольствием, самого бестолкового же не попросят.
обувь чистят форму стирают в низших дивизионах и ничего
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Ответ леннорыч-абрамович
И трусы, наверное, Лоськову, Евсееву, Овчинникову стирал с удовольствием, самого бестолкового же не попросят.
какие же вы все крутые в комментариях что зазорного в том что тебя старшие одноклубники отправляют за пивом или ещё за чем то
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