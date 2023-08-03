Евсеев о том, что отправлял Будакова в магазин за пивом: «Он молодой был, видимо, поэтому и посылали»

Вадим Евсеев отреагировал на историю от Александра Будакова.

Вратарь медиафутбольного клуба «Родина Медиа» рассказывал, что Евсеев когда-то отправлял его в магазин за пивом.

– Один из звездных игроков Медиагиги – Александр Будаков рассказывал, что во времена «Локомотива» на сборах вы отправляли его за пивом. И однажды Семин поймал его с целым ящиком. Было?

– Ну, наверное, было. Он молодой был, видимо, поэтому и посылали. Хотя зачем его было посылать? Можно было и самому сходить (смеется).

Короче, не помню. Это было 30 лет назад! Будаков сам в «Локомотиве» два дня был и зачем-то рассказывает эту историю. Вы бы еще вспомнили, что Савин был в «Локомотиве».

– Ну, в Википедии строчка об этом точно есть.

– Он был в дубле, в команде подающих надежды (смеется), которые потом по ФНЛ и ПФЛ ездили. Здоровый, бестолковый. Глушаков среди них выделялся, но все равно какое-то время поездил по низшим лигам, – заявил главный тренер «Факела».

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