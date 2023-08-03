Евсеев о том, что отправлял Будакова в магазин за пивом: «Он молодой был, видимо, поэтому и посылали»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Александр Будаков Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Вадим Евсеев отреагировал на историю от Александра Будакова.

Вратарь медиафутбольного клуба «Родина Медиа» рассказывал, что Евсеев когда-то отправлял его в магазин за пивом. 

– Один из звездных игроков Медиагиги – Александр Будаков рассказывал, что во времена «Локомотива» на сборах вы отправляли его за пивом. И однажды Семин поймал его с целым ящиком. Было?

– Ну, наверное, было. Он молодой был, видимо, поэтому и посылали. Хотя зачем его было посылать? Можно было и самому сходить (смеется).

Короче, не помню. Это было 30 лет назад! Будаков сам в «Локомотиве» два дня был и зачем-то рассказывает эту историю. Вы бы еще вспомнили, что Савин был в «Локомотиве».

– Ну, в Википедии строчка об этом точно есть.

– Он был в дубле, в команде подающих надежды (смеется), которые потом по ФНЛ и ПФЛ ездили. Здоровый, бестолковый. Глушаков среди них выделялся, но все равно какое-то время поездил по низшим лигам, – заявил главный тренер «Факела».

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15 комментариев

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Савин так и остался бестолковым …
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Практически похвалил Глушака
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Здоровый, бестолковый😂
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— Да меня сам Евсеев за пивом посылал!
— Вадим, ты посылал?
— А я помню?!
+5
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Ну хоть на что-то сгодились
+3
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Ответ Spaten
Практически похвалил Глушака
ну из троих перечисленных - Савин, Будаков, Глушаков только последний стал футболистом.
Почему и не похвалить.
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Ответ counsel
Савин так и остался бестолковым …
наверное тоже за пивом ходил))
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Сгонял по карасёвке
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Он его посылал но не факт, что за пивом.
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поленился автор тему раскрыть.. что за пиво тогда предпочитали? сколько воТки выпито было на момент посылания? вернулся ли сабж с пивом или где-то заснул по дороге? народ возбудился, зачитывается материалом.. но непоняток много.
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Были времена! А теперь все умные стали - некого за водкой послать, хоть сам собирайся. ((
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Как вы задолбали со своим дворовым футболом,50 процентов про всякие амкалы и им подобных.
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Ответ Арсений Хахатанов
наверное тоже за пивом ходил))
Бегал а не ходил
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Ответ Пикачу82
Бегал а не ходил
так он бегать то не умеет
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Доктор Верховцев
— Да меня сам Евсеев за пивом посылал! — Вадим, ты посылал? — А я помню?!
посылал...? за пивом ? мммм про пиво не помню.
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