Васиченко все еще считает, что «Амкал» подкупил судей: «Я сказал правду. Голову включить – и все понятно станет»

Ренат Васиченко по-прежнему подозревает «Амкал» в подкупе судей.

В сентябре нападающий «Сахалинца» обвинил « » и судей в нечестной игре по итогам матча 3-го тура Winline МФЛ (0:1).

Сообщалось, что после игры Васиченко зашел в судейскую и оскорбил арбитров, обвинив их в сдаче матча. Его дисквалифицировали на две игры.

– Если завтра к тебе обратится «Амкал»…

– Если «Сахалинца» не будет, можно подумать. Почему нет? Все зависит от «Сахалинца», будет клуб существовать или нет.

– Просто у тебя к «Амкалу» такое себе отношение…

– Почему? Я ко всем хорошо отношусь, даже к судьям теперь.

– Ты до сих пор считаешь, что «Амкал» подкупил судей?

– Да, я не буду отказываться от своего мнения. Но я не хочу это мусолить, это меня не делает лучше как человека, только хуже. Это ошибка, что я сказал тогда, был на эмоциях. Для себя я сказал правду.

– А пруфы будут?

– А это так важно? Стоит логически подумать, почему я так сказал. Чуть-чуть голову включить – и все понятно станет.

– Дай подсказку.

– Смотрите: откуда я могу знать эту информацию? Может, «Сахалинцу» предложили…

– Предлагали, да?

– Да. Может, предлагали.

– Подкупить на матч с «Амкалом»?

– Не подкупить.

– Лояльное судейство?

– Да.

– За деньги?

– Не за фантики же, – сказал Васиченко.