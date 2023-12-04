Васиченко все еще считает, что «Амкал» подкупил судей: «Я сказал правду. Голову включить – и все понятно станет»
Ренат Васиченко по-прежнему подозревает «Амкал» в подкупе судей.
В сентябре нападающий «Сахалинца» обвинил «Амкал» и судей в нечестной игре по итогам матча 3-го тура Winline МФЛ (0:1).
Сообщалось, что после игры Васиченко зашел в судейскую и оскорбил арбитров, обвинив их в сдаче матча. Его дисквалифицировали на две игры.
– Если завтра к тебе обратится «Амкал»…
– Если «Сахалинца» не будет, можно подумать. Почему нет? Все зависит от «Сахалинца», будет клуб существовать или нет.
– Просто у тебя к «Амкалу» такое себе отношение…
– Почему? Я ко всем хорошо отношусь, даже к судьям теперь.
– Ты до сих пор считаешь, что «Амкал» подкупил судей?
– Да, я не буду отказываться от своего мнения. Но я не хочу это мусолить, это меня не делает лучше как человека, только хуже. Это ошибка, что я сказал тогда, был на эмоциях. Для себя я сказал правду.
– А пруфы будут?
– А это так важно? Стоит логически подумать, почему я так сказал. Чуть-чуть голову включить – и все понятно станет.
– Дай подсказку.
– Смотрите: откуда я могу знать эту информацию? Может, «Сахалинцу» предложили…
– Предлагали, да?
– Да. Может, предлагали.
– Подкупить на матч с «Амкалом»?
– Не подкупить.
– Лояльное судейство?
– Да.
– За деньги?
– Не за фантики же, – сказал Васиченко.