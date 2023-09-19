«Когда тебе говорят: «Мудак – твой сын!» – реакция у людей бывает разная». Осипов о стычке «Сахалинца» с судьей Воробьевым

Николай Осипов рассказал о стычке между судьей и представителями «Сахалинца».

После матча 3-го тура «Амкал» – « » (1:0), который прошел в Борисове, между представителями «Сахалинца» и судьями в аэропорту произошла потасовка.

Сообщалось, что арбитра Владимира Воробьева ударили по лицу.

«У меня жена в Минске ехала в такси, и таксист ей говорит: «Вы из Москвы?» Она отвечает: «Ну да, приехали к вам на футбол». Он продолжает: «Я бы, конечно, вас всех расстрелял. Вы – пидорасы, устроили специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). Ну-ка давай вообще на ### отсюда выходи». Она отвечает: «Окей, высаживай. Че с дебилом общаться». Он ее высаживает, и она уходит.

Вот эта ситуация может произойти, например, не с ней, а со мной. Скажет мне какой-то мудак, что я нацист, убийца. В конце концов скажет, что я #######, а мои дети… Не знаю, не буду называть такие слова. Моя реакция какая должна быть? Естественно – дать ему по #####.

Иногда бывают моменты, которые ни один нормальный мужик не позволит в адрес чего бы то ни было. Есть люди, которые скажут: «Он дурак» – и пройдут мимо. Есть люди, которые не могут позволить себе сказать, что кто-то дурачок, и пройти мимо. Эпизод в аэропорту был из такой категории. Судья Воробьев, по моим морально-этичным нормам, позволил себе слишком до ###.

Я был там, я видел это точно так же, как видел это он, ребята из «Сахалинца» и все остальные.

С чего все началось? С того, что после матча Ренат Васиченко зашел в судейскую и сказал: «Вы пидорасы, сдали матч. Я знаю – вы брали бабки». Ему сказали: «Слушай, у тебя с головой не в порядке. Давай ####### отсюда». Может быть, практически дословно даже. И кажется, что стороны в аэропорту и дальше больше не имели претензий. Васиченко в этом кипише с Воробьевым участия не принимал.

Но были люди, которые подошли [к Воробьеву] и сказали: «Слушай, Вов, пойдем-ка поговорим». Они пошли, спокойно пообщались в каком-то закутке, вернулись и все было бы нормально, но в какой-то момент Вова позволил себе, уже на прощание, лишние слова, которые [заставили бы] даже меня, как отца детей – а Вова сказал в адрес детей того парня, который был напротив, не очень хорошие вещи – дать ему по #########. Причем, там удара не было, он получил пощечину. Это не оправдывает ни одного, ни второго, но Воробьев...

Когда тебе говорят: «Как мудак не общайся», а ты говоришь: «Мудак – твой сын!» – реакция у разных людей бывает разная.

Я считаю так: если два мужика о чем-то поговорили и даже если они друг друга оскорбляют, то пусть они это делают в адрес друг друга, но никак не в адрес родителей и детей тем более. То, что произошло, произошло из-за того, что Вова имеет особенность – не уметь контролировать свой лексикон», – заявил президент Медиалиги .