Васиченко дисквалифицирован на 2 игры. Форвард «Сахалинца» обвинял судей во взятке после игры с «Амкалом»

Форвард «Сахалинца» Ренат Васиченко дисквалифицирован на два матча.

наказала 24-летнего игрока по итогам матча 3-го тура группового этапа с «Амкалом» (0:1).

Нападающий обвинил бригаду судей в том, что они получили взятку от « ». Сообщалось, что после игры он заходил в судейскую и оскорблял арбитров.

Сегодня технический директор лиги Дмитрий Кортава сообщил, что Васиченко пропустит два матча.

При повторном нарушении форварда отстранят на 10 игр.