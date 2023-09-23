Васиченко дисквалифицирован на 2 игры. Форвард «Сахалинца» обвинял судей во взятке после игры с «Амкалом»

Теги судьи Дмитрий Кортава Амкал Ренат Васиченко Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Форвард «Сахалинца» Ренат Васиченко дисквалифицирован на два матча.

Winline Медиалига наказала 24-летнего игрока по итогам матча 3-го тура группового этапа с «Амкалом» (0:1).

Нападающий обвинил бригаду судей в том, что они получили взятку от «Амкала». Сообщалось, что после игры он заходил в судейскую и оскорблял арбитров.

Сегодня технический директор лиги Дмитрий Кортава сообщил, что Васиченко пропустит два матча.

При повторном нарушении форварда отстранят на 10 игр.

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