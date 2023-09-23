Николай Осипов – о судейском демарше: «То, что делает Дима Жилинский – это на совести Дима»

Николай Осипов высказался об отказе судей работать второй тайм матча Winline МФЛ.

«Судьи ждут решения. Решение КДК было принято, Серега Брейн его знает. Например, команду «Сахалинец» мы уведомили. А то, что делает Дима Жилинский – это на совести Дима.

Будут какие-то санкции к Жилинскому? Я лично на шантаж никогда в жизни не реагирую и всячески это не приветствую.

Поэтому, если Дима Жилинский нормальный взрослый человек, мужчина и считает себя порядочным человеком, то ничем другим как вброс, эту ##### он объяснить не сможет. Ждем комментарий Жилинского», – заявил президент Winline Медиалиги.

На неделе игроки «Сахалинца» Ренат Васиченко обвинил в нечестной работе судей матча «Амкал» – «Сахалинец», но аргументов не привел. В ответ судьи потребовали дисквалифицировать игрока. В противном Дмитрий Жилинский обещал, что бригада не выйдет на второй тайм матча «Эгриси» – KicksTown.