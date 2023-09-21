«У меня есть пруфы, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Но я их пока не буду предоставлять». Арбитр Жилинский ответил Васиченко

Теги Амкал деньги Ренат Васиченко Winline Медиалига МФК Сахалинец Дмитрий Жилинский Медиафутбол

Дмитрий Жилинский ответил Ренату Васиченко на его слова о продажности судей.

Ранее Ренат в интервью «Крысеве» заявил: «Амкал» («Амкал» обыграл «Сахалинец» в матче 3-го тура Winline МФЛ-4 – Sports.ru) занес судьям. Есть у меня источники, факты, пруфы.

Могу ли я доказать, что «Амкал» занес? Только на словах. Пусть звучит неубедительно, это мое личное мнение, которое основано на каких-то фактах. Пусть судья пойдет на полиграф. Если все будет супер, я извинюсь», – сказал форвард «Сахалинца».

Арбитр МФЛ Жилинский ответил Ренату:

«У меня есть пруфы, что Ренат Васиченко нетрадиционной сексуальной ориентации. Но я их пока не буду предоставлять.

Я так понял, что в Медиалиге принято говорить. Но пруфы есть. Надо будет – появятся», – заявил Жилинский.

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