«Ты просто мажор, которому батя дал денег. Но ты не смог купить респект и построил карьеру кринж-идиота». Райзен ответил на оскорбления Текилы

Райзен жестко отреагировал на оскорбления и насмешки Текилы.

На матче между сборными ФНЛ и Медиалиги президент «Родины Медиа» оскорблял руководителя «БроукБойз», заявив также, что у «Броуков» один президент – Дмитрий Егоров.

«Саня, для меня ты нелинейный человек. То ты нормально общаешься, то начинаешь вкидывать какие-то вещи, что [в «БроукБойз] только один президент – Дима Егоров, ему респект. Но если говорить о респектах, не забывай, что ты просто мажор.

Тебе батя дал денег на то, чтобы ты построил карьеру. А ты построил карьеру кринж-идиота. По-другому сказать я даже не могу. Когда у тебя были все возможности стать человеком, ты стал музыкантом, который записывает дешевые хиты. У тебя всегда были деньги, ты просто не смог купить респект, потому что он не покупается. Ты всегда будешь обычным мажором, который радуется, что он, будучи миллионером, зарабатывает миллионы.

Но я не знаю, почему ты вкидываешь на меня. Я делаю свою работу. И когда я выпендриваюсь на твоего игрока в сборной МФЛ, который себе позволяет вещи, которые нельзя допускать, я это делаю по праву. Поэтому Сань, ты – конченая #####! С тобой у меня не будет никакого общения», – сказал Райзен.