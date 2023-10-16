«Мы ### психи ######». Райзен о выходе «Броуков» в финал Медиалиги

Теги брань Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен высказался о выходе «БроукБойз» в финал Winline Медиалиги.

– Ты в этот момент думал, что все?

– Я в этот момент думал, что они ########. Хух, #######, ###. Геннадиевич играет тайм. Вопросы не к тренеру, где-то у нас там пара статусов затесалась. С Геннадиевичем выиграли, чтобы с ними [с «Эгриси»] на один уровень сравняться.

Матч, конечно, пушка. Даже прикольно, что так преодолели. В моменте расстраиваешься, но как будто бы если побеждаешь, то вообще кайф.

Мы ### психи ######, – заявил президент «БроукБойз».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий