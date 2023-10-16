«Мы ### психи ######». Райзен о выходе «Броуков» в финал Медиалиги

Райзен высказался о выходе «БроукБойз» в финал Winline Медиалиги.

– Ты в этот момент думал, что все?

– Я в этот момент думал, что они ########. Хух, #######, ###. Геннадиевич играет тайм. Вопросы не к тренеру, где-то у нас там пара статусов затесалась. С Геннадиевичем выиграли, чтобы с ними [с «Эгриси»] на один уровень сравняться.

Матч, конечно, пушка. Даже прикольно, что так преодолели. В моменте расстраиваешься, но как будто бы если побеждаешь, то вообще кайф.

Мы ### психи ######, – заявил президент « ».