Егоров включил Крапа, Маврина, Осипова, Райзена и себя в число основных претендентов на приз Персона года

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Дмитрий Егоров рассказал, кто заслужил награду Персона года.

«Персона года – это, в моем понимании, чел, который много чего натворил, дал инфоповодов, делал контент и был успешен в футбольной части. 

Кандидаты, на мой взгляд, такие:

Крап: на нем контент делали миллионы людей, он радовал всех своей дичью, работал на комьюнити, правда, ничего толком не выиграл, но и не мог.

Некит: драка с Райзеном, стол, титулы, мем 2Drots в РПЛ. 

Маврин: устроил психичку с «Родиной», ушел из «Амкала», вернулся в «Амкал», ушел из «Амкала», припер в «Титан», взял титул. Интересно.

Егоров: психички, больше сотни «Медиасандалей», сенсационно удачный сезон команды, которую все хоронили, больше всех постов о медиафутболе в мире.

Райзен: то же, что у Егорова, только вместо сандалей и постов – карьера бойца.

Текила: титул и много контента.

Осипов: все создал.

Кстати, есть награда в профессиональном футболе Джентльмен года – ее должен брать Федос, сто процентов.

Человек, который спасает комьюнити от падения в преисподнюю», – написал президент «БроукБойз».

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