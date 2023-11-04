Егоров включил Крапа, Маврина, Осипова, Райзена и себя в число основных претендентов на приз Персона года
Дмитрий Егоров рассказал, кто заслужил награду Персона года.
«Персона года – это, в моем понимании, чел, который много чего натворил, дал инфоповодов, делал контент и был успешен в футбольной части.
Кандидаты, на мой взгляд, такие:
Крап: на нем контент делали миллионы людей, он радовал всех своей дичью, работал на комьюнити, правда, ничего толком не выиграл, но и не мог.
Некит: драка с Райзеном, стол, титулы, мем 2Drots в РПЛ.
Маврин: устроил психичку с «Родиной», ушел из «Амкала», вернулся в «Амкал», ушел из «Амкала», припер в «Титан», взял титул. Интересно.
Егоров: психички, больше сотни «Медиасандалей», сенсационно удачный сезон команды, которую все хоронили, больше всех постов о медиафутболе в мире.
Райзен: то же, что у Егорова, только вместо сандалей и постов – карьера бойца.
Текила: титул и много контента.
Осипов: все создал.
Кстати, есть награда в профессиональном футболе Джентльмен года – ее должен брать Федос, сто процентов.
Человек, который спасает комьюнити от падения в преисподнюю», – написал президент «БроукБойз».
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