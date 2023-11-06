В феврале 2024 года пройдет ЧМ между медийными сборными. Ожидается участие Аргентины, Бразилии, Индонезии

Николай Осипов анонсировал проведение ЧМ между медийными сборными разных стран.

Президент Winline Медиалиги заявил, что турнир может пройти в ОАЭ (там также должен пройти медиафутбольный Суперкубок – Sports.ru).

Примерный состав участников – Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика.

Также возможно участие африканских и европейских сборных.