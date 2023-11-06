В феврале 2024 года пройдет ЧМ между медийными сборными. Ожидается участие Аргентины, Бразилии, Индонезии

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов анонсировал проведение ЧМ между медийными сборными разных стран.

Президент Winline Медиалиги заявил, что турнир может пройти в ОАЭ (там также должен пройти медиафутбольный Суперкубок – Sports.ru).

Примерный состав участников – Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика.

Также возможно участие африканских и европейских сборных.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Борат Сагдиев и Азамат Богатов будут участвовать ?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Русский мат будет официальным языком этого мероприятия.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wasilij Petrow
А ведь есть еще настольный футбол.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
аноним анонимович
мдэ не представляю медиыйные футбольные сборные из Индонезии и Вьетнама
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
У Саудитов мощнейшая сборная выйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Пряник?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий