«Есть убеждение, что ни Кузнецова, ни 2Drots в составе сборной страны мы не увидим». Осипов о сборной России в медиафутболе

Николай Осипов рассказал о планах сборной России по медиафутболу.

«Есть убеждение, что ни Дмитрия Викторовича [ ], ни 2Drots в составе сборной страны мы не увидим. Надеюсь, и он, и Женя с это утверждение опровергнут.

С 2Drots или без них, мы все ровно будем принимать участие под флагом страны в турнире, который должен состоятся ближе к концу февраля.

Мы и летом будем участвовать в международном турнире. На котором будем так же под флагом нашей страны объединять футболистов, которые играют сейчас в Медиалиге.

И будет ли там Дмитрий Викторович или игроки 2Drots – неважно. Хотелось бы их там увидеть. Но, если их там не будет, наши планы не поменяются. Турниры, в которых мы будем принимать участие как сборная России, не отменятся из-за этого.

Каждый сейчас волен решать, что больше кому нравится и чего хочется. Мне хочется видеть лучших представителей нашего комьюнити под флагом сборной России», – сказал президент .

Напомним, 1 декабря в Каспийске, на «Анжи-Арене» сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ. Начало матча – в 20:00 (мкс).

Прямую трансляцию игры сборных ФНЛ и Winline Медиалиги покажет «Матч ТВ».