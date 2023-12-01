«Есть убеждение, что ни Кузнецова, ни 2Drots в составе сборной страны мы не увидим». Осипов о сборной России в медиафутболе
Николай Осипов рассказал о планах сборной России по медиафутболу.
«Есть убеждение, что ни Дмитрия Викторовича [Кузнецова], ни 2Drots в составе сборной страны мы не увидим. Надеюсь, и он, и Женя с Никитой это утверждение опровергнут.
С 2Drots или без них, мы все ровно будем принимать участие под флагом страны в турнире, который должен состоятся ближе к концу февраля.
Мы и летом будем участвовать в международном турнире. На котором будем так же под флагом нашей страны объединять футболистов, которые играют сейчас в Медиалиге.
И будет ли там Дмитрий Викторович или игроки 2Drots – неважно. Хотелось бы их там увидеть. Но, если их там не будет, наши планы не поменяются. Турниры, в которых мы будем принимать участие как сборная России, не отменятся из-за этого.
Каждый сейчас волен решать, что больше кому нравится и чего хочется. Мне хочется видеть лучших представителей нашего комьюнити под флагом сборной России», – сказал президент Winline Медиалиги.
Напомним, 1 декабря в Каспийске, на «Анжи-Арене» сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ. Начало матча – в 20:00 (мкс).
Прямую трансляцию игры сборных ФНЛ и Winline Медиалиги покажет «Матч ТВ».