Лева: «Стилек и Манна могут один раз так пихнуть, что захочется от мяча побыстрее избавиться»

Форвард 2Drots Леван Кудухов рассказал, как чувствует себя в 2Drots.

«Сейчас есть желание, неважно где, в или проф футболе, больше играть, проявлять себя. За все время в 2Drots это не удавалось. Пока показал себя не на максимум.

У меня какая-то скованность. Потому что Стилек, Манна могут один раз так пихнуть, что захочется от мяча побыстрее избавиться. Этот пихач пацанов сказывается на мне. В голове постоянно сидит: «Сейчас как-то ошибусь и не пойдет».

Я из тех игроков, которых нужно где-то пихнуть, но в основном, наверное, хвалить. Эта скованность может остаться в будущем. Вдруг голы начну забивать, а уверенности, кайфа от футбола не будет.

На том же ЛФЛ другой уровень. Но я там себя раскрепощенней чувствую. Нет никакого давления. И там я могу показать ту игру, которую действительно могу выдать. А в 2Drots это сложно», – рассказал форвард 2Drots.