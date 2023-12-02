Лева: «Стилек и Манна могут один раз так пихнуть, что захочется от мяча побыстрее избавиться»

Теги 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль «Манна» Станислав Манаев Леван Кудухов Медиафутбол

Форвард 2Drots Леван Кудухов рассказал, как чувствует себя в 2Drots.

«Сейчас есть желание, неважно где, в Медиалиге или проф футболе, больше играть, проявлять себя. За все время в 2Drots это не удавалось. Пока показал себя не на максимум.

У меня какая-то скованность. Потому что Стилек, Манна могут один раз так пихнуть, что захочется от мяча побыстрее избавиться. Этот пихач пацанов сказывается на мне. В голове постоянно сидит: «Сейчас как-то ошибусь и не пойдет».

Я из тех игроков, которых нужно где-то пихнуть, но в основном, наверное, хвалить. Эта скованность может остаться в будущем. Вдруг голы начну забивать, а уверенности, кайфа от футбола не будет.

На том же ЛФЛ другой уровень. Но я там себя раскрепощенней чувствую. Нет никакого давления. И там я могу показать ту игру, которую действительно могу выдать. А в 2Drots это сложно», – рассказал форвард 2Drots.

 

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