Стиль об адаптации Газданова: «Сложно представить адекватного человека, который не вольется в коллектив 2Drots»

Алекс Стиль рассказал об адаптации Артура Газданова в 2Drots.

«Газдан – классный парень, хороший человек. В коллектив легко влился. Сложно представить адекватного человека, который не вольется в коллектив 2Drots. У нас все ребята очень дружные, поэтому адаптироваться будет легко.

, думаю, хочет остаться в 2Drots, но, думаю, над его дисциплиной нужно работать. Это не один день, не два, не неделя. Я надеюсь, что мы сможем ему помочь. Пока есть проблема, с которыми он сталкивается. Будем помогать ему, чтобы он из них вылезал и чтобы остался в команде», – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту .ru Екатерине Бурделовой.