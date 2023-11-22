Стиль об адаптации Газданова: «Сложно представить адекватного человека, который не вольется в коллектив 2Drots»

Теги Sports.ru Артур Газданов 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Даниил Крапивников Медиафутбол

Алекс Стиль рассказал об адаптации Артура Газданова в 2Drots.

«Газдан – классный парень, хороший человек. В коллектив легко влился. Сложно представить адекватного человека, который не вольется в коллектив 2Drots. У нас все ребята очень дружные, поэтому адаптироваться будет легко.

Крап, думаю, хочет остаться в 2Drots, но, думаю, над его дисциплиной нужно работать. Это не один день, не два, не неделя. Я надеюсь, что мы сможем ему помочь. Пока есть проблема, с которыми он сталкивается. Будем помогать ему, чтобы он из них вылезал и чтобы остался в команде», – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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