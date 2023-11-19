«Выгорание». Стиль о годе 2Drots в медиаспорте
Алекс Стиль объяснил выгоранием неудачи в последних турнирах.
– Вылетели из Медиалиги, вылетели из Media Basket. Как так произошло?
– Выгорание. Наверное, в этом сезоне чуть выгорели. Слишком много матчей. Было отдано слишком много эмоций.
Не могу сказать, что этот сезон прошел не под флагом 2Drots. Он где-то пошел не по нашему плану. В целом, мы добились много. Мы обыграли ЦСКА, мы выиграли МКС, далеко зашли в Кубке России, сыграли крутой матч с «Динамо».
Поэтому считаю, год был плодотворный, крутой и у нас есть дополнительная мотивация показать в следующем сезоне, что мы лучшая команда, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.
2Drots вылетели в четвертьфинале Winline Медиалиги, проиграв в серии буллиталити «Эгриси». Также команда не вышла из группы в Лига Ставок Media Basket.
Комментарии