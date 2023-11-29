В матче сборной Winline Медиалиги и сборной ФНЛ будет 3 счета: классический, альтернативный и буллиталити

Теги Первая лига Дмитрий Кортава Анжи-Арена товарищеские матчи (сборные) Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

В матч сборных МФЛ и ФНЛ будет три счета.

Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

В матче будет: классический счет, альтернативный счет (набор баллов за выполнение заданий внутри игры) и буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Сборная Медиалиги и сборная ФНЛ сыграют 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – в 20:00 (мск).

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4 комментария
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vzi
Зачем?
Хотели же просто по чесноку выяснить, кто сильнее - профессионалы из Первой лиги или медиафутболисты.
Теперь будет не игра, а шляпа.
+6
0
+6
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Андрей Томинов
И в самом конце пробьют "лося", "фофан" и "шпалу".
+5
0
+5
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Антон Панарин
То есть на что ни поставь, будешь в выигрыше!
0
0
0
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Магомед Саид Амирханов
Шляпу какую-то придумали🤣
0
0
0
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