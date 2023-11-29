В матче сборной Winline Медиалиги и сборной ФНЛ будет 3 счета: классический, альтернативный и буллиталити

В матч сборных МФЛ и ФНЛ будет три счета.

Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.

В матче будет: классический счет, альтернативный счет (набор баллов за выполнение заданий внутри игры) и буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Сборная Медиалиги и сборная ФНЛ сыграют 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – в 20:00 (мск).