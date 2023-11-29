В матче сборной Winline Медиалиги и сборной ФНЛ будет 3 счета: классический, альтернативный и буллиталити
В матч сборных МФЛ и ФНЛ будет три счета.
Об этом рассказал технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава.
В матче будет: классический счет, альтернативный счет (набор баллов за выполнение заданий внутри игры) и буллиталити (смесь пенальти и буллитов).
Сборная Медиалиги и сборная ФНЛ сыграют 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – в 20:00 (мск).
Хотели же просто по чесноку выяснить, кто сильнее - профессионалы из Первой лиги или медиафутболисты.
Теперь будет не игра, а шляпа.