«Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе». Талалаев о вратаре 2Drots Сычеве

Андрей Талалаев назвал игроков 2Drots, которые ему понравились.

«В 2Drots мне понравился «Ослик» Ослоновский. Я не буду его называть «Ослом», хотя в сборной [юношеской], когда он у меня был, приблизительно так мы его и называли.

Гаучо – быстрый, хороший, темнокожий форвард, но не настолько быстрый, чтобы сравнивать его с Руденко (нападающий «Химок» – Sports.ru).

Плюс вратарь Сычев, в ЦСКА он считался перспективным. Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе. А так и школа хорошая, понимание, чтение игры и антиципация. Качественный вратарь для Медиалиги», – рассказал главный тренер «Химок».

Напомним, 2Drots вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв в четвертом раунде Пути регионов «Химкам» (0:2).