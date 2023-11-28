«Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе». Талалаев о вратаре 2Drots Сычеве
Андрей Талалаев назвал игроков 2Drots, которые ему понравились.
«В 2Drots мне понравился «Ослик» Ослоновский. Я не буду его называть «Ослом», хотя в сборной [юношеской], когда он у меня был, приблизительно так мы его и называли.
Гаучо – быстрый, хороший, темнокожий форвард, но не настолько быстрый, чтобы сравнивать его с Руденко (нападающий «Химок» – Sports.ru).
Плюс вратарь Сычев, в ЦСКА он считался перспективным. Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе. А так и школа хорошая, понимание, чтение игры и антиципация. Качественный вратарь для Медиалиги», – рассказал главный тренер «Химок».
Напомним, 2Drots вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв в четвертом раунде Пути регионов «Химкам» (0:2).
А теперь одни из самых известных «низких» вратарей
Касильяс - 182 см
Навас - 185 см
Акинфеев 186 см
Браво - 184 см
Кабальеро - 186 см
Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)