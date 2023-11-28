«Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе». Талалаев о вратаре 2Drots Сычеве

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Первая лига «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Гаучо Дмитрий Сычев Медиафутбол

Андрей Талалаев назвал игроков 2Drots, которые ему понравились.

«В 2Drots мне понравился «Ослик» Ослоновский. Я не буду его называть «Ослом», хотя в сборной [юношеской], когда он у меня был, приблизительно так мы его и называли.

Гаучо – быстрый, хороший, темнокожий форвард, но не настолько быстрый, чтобы сравнивать его с Руденко (нападающий «Химок» – Sports.ru).

Плюс вратарь Сычев, в ЦСКА он считался перспективным. Если ему еще 5 см роста, он был бы в профессиональном футболе. А так и школа хорошая, понимание, чтение игры и антиципация. Качественный вратарь для Медиалиги», – рассказал главный тренер «Химок».

Напомним, 2Drots вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв в четвертом раунде Пути регионов «Химкам» (0:2).

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16 комментариев

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Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см.
А теперь одни из самых известных «низких» вратарей
Касильяс - 182 см
Навас - 185 см
Акинфеев 186 см
Браво - 184 см
Кабальеро - 186 см

Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
+32
-2
+30
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ А. Мостовой
Дискриминация людей по росту хуже расизма
Согласен, надо быть выше этого🙏
+30
0
+30
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John Doe
Ответ А. Мостовой
Дискриминация людей по росту хуже расизма
Вы правы, не будем опускаться так низко.
+15
0
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А. Мостовой
Дискриминация людей по росту хуже расизма
+11
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Никита Аксанов
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
Оспина и Очоа ещё сразу приходят в голову.
+3
0
+3
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e5!retailgroup
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
можно даже не приводить в пример даже топ уровень, а просто посмотреть на проф.футбол, о котором говорит Талалайкин. Максименко, Дюпин, Лещук имеют рост 186 см. и спокойно играют в профи. а у самого Талалева в Химках есть Митрюшкин ростом 186 см. так что он задвигает нам какую-то дичь)))
+3
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+3
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Evil Man
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
Только вот Сычева в Родину не взяли аргументировав это именно ростом. Ну и судить любого вратаря по уникумам тип Касильяса и Акинфеева это все же так себе идея. А остальная троица не в России играла все же. Тут бы также никуда их не брали бы
+5
-3
+2
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Igor Shalamov
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
185 отличный рост для вратаря. Зато шпалы от 190 легко пускают под коленом мяч. А тащит из 9ки можно и с таким ростом
+2
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bolat_kz
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
но самый знаменитый это мексиканец с ЧМ-2002, ростом 172 см)
+2
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Spartakus1984
5 см особо ничего не дают,важен прыжок.
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micka
Если бы Дзюбе ещё 5 см он бы мог сниматься в фильмах для взрослых 🤔
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Владислав Бондарчук
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
Преимуществом низкого вратаря всегда была позиционная игра, видимо она у нашего героя не очень, иначе бы играл в том же фнл точно
+3
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Alex1104
Ответ Evil Man
Только вот Сычева в Родину не взяли аргументировав это именно ростом. Ну и судить любого вратаря по уникумам тип Касильяса и Акинфеева это все же так себе идея. А остальная троица не в России играла все же. Тут бы также никуда их не брали бы
Максименко, Заболотный - 186
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Магомед Саид Амирханов
Самое главное сына не забыл 🤣
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Alex1104
А если ещё и колёсики!
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ЗеленаяГора92
Ответ Serkan_Ballboy
Загуглил рост данного вратаря - 185 см. А теперь одни из самых известных «низких» вратарей Касильяс - 182 см Навас - 185 см Акинфеев 186 см Браво - 184 см Кабальеро - 186 см Так что, если он и правда хороший вратарь, то 185 см явно хватает, чтоб играть на топ уровне)
Жереми жано, бартез))наверно по всем основным скиллам, он слабый)
0
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