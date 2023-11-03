Слон, Мазур, Стиль и Маврин среди номинантов на премию Игрок года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Sports.ru представили номинантов на приз Игрок года.

На приз претендуют все игроки, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Слон, Дмитрий Сычев, Гаучо, Манна, Алекс Стиль. Гудай, Саля, Сэмио (все – 2Drots), Мазур, Иван Зириков, Илья Давыдов (все – «БроукБойз»), Артур Газданов, Алекс ( оба – «Родина Медиа»), Василий Маврин («Амкал» / «Титан»), Кирилл Бирюков («Титан» / 2Drots), Кутуз («Титан» / ФК «10»).

Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за игрока года в медиафутболе

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3 комментария

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vincere
Для чего публиковать медиафутбол здесь, если у него есть свой раздел?
+2
0
+2
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Eden Hazard
Какая осень в лагерях... Чё то вспомнилось)
+1
0
+1
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Пашка Донофф
Ничёсе. Даже в таком говне премии выдают))
0
0
0
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