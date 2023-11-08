Кутуз назвал гол Кашая лучшим в 2023-м: «Но красивее моего в Медиалиге пока нет»

Сергей Кутузов рассказал, кто забил лучший гол сезона в медиафутболе.

– По твоему мнению, кто больше достоин победы в этом году из наших кандидатов?

– До последнего тура для меня голом номер 1 был гол Артака Григоряна. По исполнению, по красоте очень понравился этот гол.

Но финальный матч все изменил. Как минимум сам удар Кашая получился потрясающим. Плюс это был мяч, который помог « » завоевать чемпионство. Поэтому однозначно в этом году первое место занимает гол Кашая.

– В прошлом году ты забрал приз за лучший гол. Если сравнивать: тот, кого ты выберешь, забил гол красивее, чем твой в ворота Basement?

– Если сравнивать его с моим голом, то я тоже забил в финале. По исполнению, да и по красоте, по эмоциям, так как это мой гол, он мне больше нравится. И если оценивать объективно, то мне кажется, что красивее моего гола в Медиалиге пока нет, – рассказал нападающий ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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