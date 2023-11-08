Кутуз назвал гол Кашая лучшим в 2023-м: «Но красивее моего в Медиалиге пока нет»
Сергей Кутузов рассказал, кто забил лучший гол сезона в медиафутболе.
– По твоему мнению, кто больше достоин победы в этом году из наших кандидатов?
– До последнего тура для меня голом номер 1 был гол Артака Григоряна. По исполнению, по красоте очень понравился этот гол.
Но финальный матч все изменил. Как минимум сам удар Кашая получился потрясающим. Плюс это был мяч, который помог «Титану» завоевать чемпионство. Поэтому однозначно в этом году первое место занимает гол Кашая.
– В прошлом году ты забрал приз за лучший гол. Если сравнивать: тот, кого ты выберешь, забил гол красивее, чем твой в ворота Basement?
– Если сравнивать его с моим голом, то я тоже забил в финале. По исполнению, да и по красоте, по эмоциям, так как это мой гол, он мне больше нравится. И если оценивать объективно, то мне кажется, что красивее моего гола в Медиалиге пока нет, – рассказал нападающий ФК «10» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
Комментарии