Василий Маврин победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Он выбрал контракт с клубом

Теги Амкал Герман Эль Класико деньги Алексей Гуркин Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

Василий Маврин одержал победу в шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой».

В финале шоу хавбек обыграл Алексея Гуркина и Фаворита.

Победителю предоставлялся выбор: подписать контракт с «Амкалом» или забрать 300 тысяч рублей.

Маврин выбрал подписать контракт с командой Германа. Контракт рассчитан до конца пятого сезона Winline Медиалиги.

Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды

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