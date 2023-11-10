Василий Маврин победил в проекте «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Он выбрал контракт с клубом

Василий Маврин одержал победу в шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой».

В финале шоу хавбек обыграл Алексея Гуркина и Фаворита.

Победителю предоставлялся выбор: подписать контракт с «Амкалом» или забрать 300 тысяч рублей.

Маврин выбрал подписать контракт с командой Германа. Контракт рассчитан до конца пятого сезона Winline Медиалиги.

Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды

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